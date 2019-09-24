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Kayseri'de Zeka Geriliği Olan Kıza Tecavüz Davasında 30 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Verildi!

Kayseri'de 22 yaşındaki zeka geriliği bulunan genç kıza bina kömürlüğünde tecavüz eden 2 sanık için 15'er yıl 3'er ay hapis cezası kararı çıktı.

Gündem 24.09.2019, 17:21 Billdrt
Kayseri'de Zeka Geriliği Olan Kıza Tecavüz Davasında 30 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Verildi!

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu olarak yargılanan 21 yaşındaki A.B. ve 20 yaşındaki S.Ö. ve 22 yaşındaki madur B.İ. ile avukatlar hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü vekili de duruşmadaki yerini aldı.

Bundan 6 ay önce Melikgazi Güllük Mahallesi'nde iş çıkışında karşı karşıya geldikleri komşuları olan ve zeka geriliği olduğu iddia edilen 22 yaşındaki mağdur B.İ.'ye binanın kömürlüğünde cinsel istismarda bulundukları iddia edilen ve bu suç sebebiyle tutuklu yargılanan A.B. ve S.Ö. isimli sanıklar suçlamaları reddettiler. 

Tutuklu sanık A.B., olay gününde yaklaşık 1 saat boyunca genç kızın rızası dahilinde ilişkiye girdiğini anlatırken, diğer sanık ise hiçbir şekilde cinsel ilişkiye girmediğini belirterek tahliyesini ve beraatını talep etti. Mağdur kızın avukatı ise kızın zeka geriliği olduğunu ve kıza yönelik nitelikli cinsel istismar suçunun sabit olduğunu anlattı.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda tutuklu yargılanan 2 sanığa nitelikli cinsel istismar suçundan 13'er yıl hapis cezası, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan ise 2'şer yıl 3'er ay hapis cezası verildi. 

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