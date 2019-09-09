Kaza Değil Katliam: 2'si Çocuk 5 Ölü...

Söz konusu kaza sabah saat 06.00 civarında, Erzurum - Tortum Karayolu Karagöbek Mahallesi Mevkii'nde yaşandı. Erzurum'dan Tortum'a geçiş yapan ve Umut Yasak'ın sürücüsü olduğu 08 YD 488 plakalı hafif ticari araç bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı ve 5 metre yüksekliği bulunan menfez duvarına hızla çarptı. Kaza sonucunda sürücü Umut Yasak ve eşi Birgül Yasak ile yanlarındaki Nurgül Öztürk ile çocukları 8 yaşındaki Salih Öztürk ve Elif Öztürk hayata gözlerini yumdu.

Morga Kaldırıldı

Savcının yaptığı olay yeri incelemeleri sonrasında 5 kişinin cansız bedeni, otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.