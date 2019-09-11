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Kaza Değil Katliam! 8 Ölü 5 Yaralı..

Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsü şarampole devrildi. Yapılan ilk tespitlere göre 10 ölü 7 yaralı bulunuyor.

Gündem 11.09.2019, 12:22 Billdrt
Kaza Değil Katliam! 8 Ölü 5 Yaralı..

Bitlis Hizan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlanan otobüsden 10 ölü, 7 yaralı çıkarıldı. Söz konusu kaza saat 10.00 civarında Hizan ilçe sınırlarında yer alan Kalkanlı Köyü yakınlarında yaşandı. Kalkanlı Köyü'nden Hizan'a yolcu taşımakta olan bir minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, konuyla ilgili olarak, minibüste 10 kişinin öldüğünü, 7 kişinin ise ağır yaralı olarak tedavi altına alındığını belirtti. Köy sakinleri tarafından yapılan ihbarla birlikte bölgeye onlarca ambulans ve kurtarma ekibi gönderilirken, yaralılar ambulanlara bindirilerek Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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