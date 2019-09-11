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Kaza Değil Katliam! 8 Ölü 5 Yaralı..
Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsü şarampole devrildi. Yapılan ilk tespitlere göre 10 ölü 7 yaralı bulunuyor.
Bitlis Hizan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlanan otobüsden 10 ölü, 7 yaralı çıkarıldı. Söz konusu kaza saat 10.00 civarında Hizan ilçe sınırlarında yer alan Kalkanlı Köyü yakınlarında yaşandı. Kalkanlı Köyü'nden Hizan'a yolcu taşımakta olan bir minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.
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