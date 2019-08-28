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Kıran-2 Ortak Operasyonu İçin Yeşil Işık Yandı!

Mardin, Şırnak ve Batman bölgeleri üzerinde terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılım gerçekleştirecek olduğu Kıran-2 isimli operasyon başladı.

Gündem 28.08.2019, 11:27 28.08.2019, 11:36 Billdrt
Kıran-2 Ortak Operasyonu İçin Yeşil Işık Yandı!

Söz konusu operasyon çerçevesinde 3 şehirde jandarma komando, jandarma özel harekat ve polis özel harekat ile güvenlik korucularından oluşturulan 117 kişilk özel tim görev yapacak. Kıran-2 Ortak Operasyonu'nun başında ise Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş bulunuyor.

Orgeneral Çetin'den Açıklama

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, operasyonla ilgili bir açıklama altına imza atarka, Kıran-2 operasyonunu başlatmış olduklarını, operasyonların son teröristte etkisiz hale gelene kadar aralıksız olarak devam edeceğini, teröristlerin artık eylem yapamaz duruma geldiğini vurgulayarak, operasyonlarda asıl taktiğin alan hakimliğini sağlamak olduğunu söyledi. Çetin, komandolara "ara, bul, yok et" emri verdiklerini iletti.

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