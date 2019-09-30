Kız Arkadaşını Vahşice Katletmişti: İfadesi Kan Dondurdu!

Söz konusu olay dün öğle saatlerinde yaşandı. Tuğçe Baran'n evinden gelen silah seslerini duyan ve kısa süre sonra bir kişinin kaçarak uzaklaştığını gören bina sakinleri hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri kızın başından vurulmuş halde yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucunda hastaneye kaldırılan genç kız hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayata tutunamadı

Kaçan kişinin, genç kızın arkadaşı Emre K. olduğu tespit edildi ve saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Emre K., polis verdiği ilk ifadede oldukça alaycı bir dille şaka yaparken istemeden öldürdüğünü, herhangi bir sorunları olmadığnı aktardı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.