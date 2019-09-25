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Kızını 14 Yerinden Bıçaklayan Baba İnsan Evladına Kıyar mı? Dedi

Bursa'da öz kızını tam 14 yerinden bıçaklayan ve ağır yaralanmasına sebep olan ardından ise baş ucunda oturarak sigara içen babanın akli dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak.

Gündem 25.09.2019, 10:28 Billdrt
Kızını 14 Yerinden Bıçaklayan Baba İnsan Evladına Kıyar mı? Dedi

Söz konusu olay, 22 Ocak tarihinde Yıldırım sınırları içerisinde yer alan Emir Sultan Mahallesi'nde yaşandı. 65 yaşındaki Mehmet Adnan S., gece vaktinde annesiyle birlikte uyumakta olan 32 yaşındaki Yasemin S. isimli kızını tam 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Genç kız hastanede yoğun bakıma kaldırılırken baba ise tutklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan babanın yargılanması devam etti. Daha önceki ifadelerini tekrarladığını dile getiren baba, kendisie teyzesinden bir mirask aldığını, kızının ise çalıştığı halde çok fazla borca girdiğini, bu borçları da kendinin banka hesabından aldığı paralarla ödediğini; kendini birçok kez ikaz ettiğini fakat dinletemediğini, olay günü de telefonunu yurt dışına açarak kendisini borca soktuğunu gördüğünü farkettiğini iletti.

Kendisinin de kızarak uyuduğu odaya gittiğini belirten baba, ışıkları yakarak önce tatıştığını ve ardından mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığını söyledi. Öldürme gibi bir kastının olmadığını anlatan baba, insan evladına kıyar mı? Dedi. 

Akli Dengesi Araştırılacak

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda genç kızda kalıcı hasar ve sakat kalma gibi bir durum yaşanmadığı bilgisine ulaşıldı. Mahkeme heyeti, babanın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için Uludağ Üniversitesi'nden rapor alınmasına karar vererek duruşmanın ileri bir tarihte yapılması kararı verdi. 

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