Kızını 14 Yerinden Bıçaklayan Baba İnsan Evladına Kıyar mı? Dedi
Bursa'da öz kızını tam 14 yerinden bıçaklayan ve ağır yaralanmasına sebep olan ardından ise baş ucunda oturarak sigara içen babanın akli dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak.
Söz konusu olay, 22 Ocak tarihinde Yıldırım sınırları içerisinde yer alan Emir Sultan Mahallesi'nde yaşandı. 65 yaşındaki Mehmet Adnan S., gece vaktinde annesiyle birlikte uyumakta olan 32 yaşındaki Yasemin S. isimli kızını tam 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Genç kız hastanede yoğun bakıma kaldırılırken baba ise tutklanarak cezaevine gönderildi.
Kendisinin de kızarak uyuduğu odaya gittiğini belirten baba, ışıkları yakarak önce tatıştığını ve ardından mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığını söyledi. Öldürme gibi bir kastının olmadığını anlatan baba, insan evladına kıyar mı? Dedi.
Akli Dengesi Araştırılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda genç kızda kalıcı hasar ve sakat kalma gibi bir durum yaşanmadığı bilgisine ulaşıldı. Mahkeme heyeti, babanın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için Uludağ Üniversitesi'nden rapor alınmasına karar vererek duruşmanın ileri bir tarihte yapılması kararı verdi.
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