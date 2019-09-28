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KKTC Başbakanı Tatar’dan İstanbul’daki deprem dolayısı geçmiş olsun mesajı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, İstanbul’da meydana gelen deprem dolayısı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a geçmiş olsun mesajı iletti.
Gündem 26.09.2019, 18:49 28.09.2019, 10:49
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, İstanbul’da meydana gelen deprem dolayısı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a geçmiş olsun mesajı iletti.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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