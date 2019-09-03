Koca Vahşeti! 4 Çocuk Annesi Kadın Öldürüldü...

Niğde'de 41 yaşındaki 4 çocuk annesi Sibel Çetinel, boşanma aşamasında olduğu 43 yaşındaki eşi Murat Çetinel tarafından katledildi.

Söz konusu olay dün akşam saatlerinde 18.00 civarında yaşandı. Niğde merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Öğretmenler Okulu 4 Sokak'ta, Aybarlar İnci Apartmanı'nın 4. katında yaşanan olayda, boşanma aşamasında olan 2 kişi tartışmaya başladı.

Tartışmanın hızlıca büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle birlikte Murat Çetinel, tabancayla eşini öldürdü. Sibel Çetinel, başına isabet eden mermiyle birlikte hayatını kaybederken, Murat Çetinel ise olay yerinden hızla kaçtı.

Çevredekiler tarafından yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde talihsiz kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Niğde Polis Ekipleri Murat Çetinel'i yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.