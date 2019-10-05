Kocaeli'de 9 Yaşındaki Çocuk İntihar Etti!

Dün akşam saatlerinde kahreden bir olay yaşandı. Kocaeli Kartepe Acısu Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde yer alan Acısu Mezarlığı'nda gelişen söz konusu olayda vatandaşlar mezarlığın kapısında asılı bir çocuk gördüler. Hemen durumu 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildiren vatandaşların ihbarıyla birlikte olay yerine gelen ekipler, küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Okulda Dışlandığı İçin İntihar Etti İddiası

Ekiplerin yaptığı incelemelerde intihar eden çocuğun Suriyeli olduğu ve henüz 9 yaşında olduğu tespit edildi. Küçük çocuğun cansız bedeni yapılan incelemeler sonrasında morga kaldırıldı.

9 yaşındaki çocuğun eğitim gördüğü okulda Suriyeli olduğu gerekçesiyle dışlandığı ve öğretmeni tarafından olayın yaşandığı gün azarlandığı iddia edildi.