Kocaeli'de 9 Yaşındaki Çocuk İntihar Etti!
Kocaeli Kartepe ilçesinde henüz 9 yaşında olan Suriye uyruklu bir çocuk, mezarlık kapısına kendini asarak yaşamına son verdi.
Dün akşam saatlerinde kahreden bir olay yaşandı. Kocaeli Kartepe Acısu Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde yer alan Acısu Mezarlığı'nda gelişen söz konusu olayda vatandaşlar mezarlığın kapısında asılı bir çocuk gördüler. Hemen durumu 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildiren vatandaşların ihbarıyla birlikte olay yerine gelen ekipler, küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Okulda Dışlandığı İçin İntihar Etti İddiası
9 yaşındaki çocuğun eğitim gördüğü okulda Suriyeli olduğu gerekçesiyle dışlandığı ve öğretmeni tarafından olayın yaşandığı gün azarlandığı iddia edildi.
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