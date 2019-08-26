Kocasını Öldüren Kadın: "Kendimi Savundum"

İstanbul Güngören'de şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocasını bıçak darbeleriyle öldüren kadın Hülya Ören, adliyenin giriş kapısında ağlayarak kocasını kastederek "o beni öldürecekti" dedi.

Söz konusu olay, Güngören Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Hülya Ören, şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocası Kadir Ören'i bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Bugün emniyette işlemleri tamamlanan Ören, Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi. Hakime çıkmak için adliyeye gelen kadın adliye girişinde gözyaşlarını tutamayarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kendini Savunduğunu Söyledi

Bakırköy Adliyesi'ne getirilen kocasını öldüren Hülya Ören, basın mensupları tarafından kendisine yöneltilen "neden öldürdünüz" sorusuna cevap verdi. Kendisini savunduğunu söyleyen Ören, öldürmek istemediğini belirterek eğer kendisi öldürmezse, kocasının öldüreceğini anlattı.