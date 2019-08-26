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Kocasını Öldüren Kadın: "Kendimi Savundum"
İstanbul'da şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini öldüren bir kadın, adliye önünde ağlayarak basın mensuplarını yanıtladı. Basın mensuplarının "neden öldürdünüz" sorusuna "kendimi savundum" dedi.
İstanbul Güngören'de şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocasını bıçak darbeleriyle öldüren kadın Hülya Ören, adliyenin giriş kapısında ağlayarak kocasını kastederek "o beni öldürecekti" dedi.
Kendini Savunduğunu Söyledi
Bakırköy Adliyesi'ne getirilen kocasını öldüren Hülya Ören, basın mensupları tarafından kendisine yöneltilen "neden öldürdünüz" sorusuna cevap verdi. Kendisini savunduğunu söyleyen Ören, öldürmek istemediğini belirterek eğer kendisi öldürmezse, kocasının öldüreceğini anlattı.
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