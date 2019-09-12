Kocasını Öldürüp Tandırda Yakmıştı, Cezası Belli Oldu!

Müge Anlı'nın programında yayınlanan ve tüm Türkiye'nin öğrendiği Gazi Akbıyık'ın ölümüyle ilgili mahkeme kararı verildi. Afyonkarahisar'da dini nikahlı eşiyle birlikte kaldığı 37 yaşındaki Abdullah Gazi Abıyık'ı öldürerek bahçedeki tandırda yaktıkları itirafında bulunan 42 yaşındaki Kıymet Albayrak 16 yıl hapis cezası aldı. Annesini dövüp şiddet uyguladığından dolayı babasını öldürdüğü itirafında bulunan 17 yaşındaki G.A. ise 2 yıl 9 ay hapis cezası aldı. G.A. hakkında tutukluk süresi göz önüne alınarak tahliye kararı çıkarıldı.

Öldürdüğünden Dolayı Müge Anlı'ya Çıkmıştı

Sultandağı ilçesinde Yeni Mahalle'de ikamet eden Kıymet Albayrak, 28 Ocak 2019 tarihinde İlçe Emniyet Amirliğine gitmiş ve eşinin 10 gündür kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu. İhbar üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri Akbıyık'a dair herhangi bir iz bulamadı. Kıymet Albayrka ise ardından Müge Anlı'ya başvurdu.

Cesedi Yakmışlar

Arama çalışmaları devam ederken, ailenin 14 yaşındaki A.A. isimli küçük kızı, 14 Şubat 2019 tarihinde emniyet amirliğine gitmiş ve babasının annesi tarafından öldürüldüğünü anlatmıştı. Olaya yönelik inceleme başlatan polis ekipleri, Kıymet Albayrak'ın İstanbul'da olduğunu tespit etti. Müge Anlı'nın programının ardından İstanbul'da polis ekiplerinin gözaltına aldığı Kıymet Albayrak, eşini öldürdüğünü itiraf ederek cinayeti anlattı. Kıymet Albayrak, kocasının cansız bedenini evin arkasında bulunan tandırda yaktığını da anlattı. Kıymet Albayrak'ın verdiği bilgilerle birlikte tandırdaki ve evdeki battaniye, koltuk parçaları, halı, örtü ve birçok paket incelenmesi için emniyete götürüldü.

Cinayeti 17 Yaşındaki Kız Üstlendi

Polis ekipleri Kıymet Albayrak'ın 17 yaşındaki kızını gözaltına aldı. G.A., ifadesinde cinayet işleyenin kendisi olduğunu belirtti. Olayın 18 Ocak tarihinde meydana geldiğini ifade eden G.A., Annesinin "senin üniversite sınavın var hayatını karartma, cinayeti ben üstleneceğim" dediğini, bundan dolayı annesinin itiraf ettiğini, fakat sonradan pişman olup gerçeği anlattığını anlattı.

Babasının eve alkollü geldiğini belirten kız, annesine bir senet imzalatmak istediğini; annesinin ise bunu reddettiğini söyledi. Annesini dövmeye başladığını ardından ise başına silah dayadığını dile getiren kız, ardından araya kendisinin girdiğini ve silahın ateş aldığını anlattı.

Korktukları için polise gidemediklerini anlatan kız, annesiyle birlikte cesedi alıp kardeşini de çağırdıklarını ve evin arkasına götürerek tandırda yaktıklarını anlattı.

Annesinin kendilerine hem annelik hem babalık yaptığını anlatan 17 yaşındaki genç, annesine bir şey olsun istemediğini, eğer annesine vurmasa, dövmese ya da silah dayamasa durumların böyle olmayacağını da söyledi.

Mahkeme Karar Verdi

Savcilikta ifade veren anne ve kız tutuklandı. Ailenin küçük kızı A.A. ise ifadesinden sonra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Tahliye Kararı

Olayla ilgili Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün dava görüldü. Karar duruşmasında annesini döverek şiddet uygulayan babasını bu sebepten dolayı öldürdüğünü anlatan G.A., 2 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Kıymet Albayrak ise 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti G.A.'nın cezaevinde geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliye edilmesi kararı verdi.