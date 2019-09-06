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Kocasını Vahşice Katletti! Keserle Öldürdü...

Konya'da Veysel Sağdıç, eşi Fadik Sağdıç ile henüz sebebi bilinmeyen bir olay yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Fadik Sağdıç eline aldığı keserle Veysel Sağdıç'ın başına vurdu.

Gündem 06.09.2019, 09:14 06.09.2019, 09:27 Billdrt
Kocasını Vahşice Katletti! Keserle Öldürdü...
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Konya'da 46 yaşındaki Fadik Sağdıç isimli kadın, eşi 53 yaşındaki Veysel Sağdıç'ı başına keserle vurarak öldürdü. Söz konusu olay, saat 22.30 civarında Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta yer alan bir apartmanın giriş katında yaşandı.

Veysel Sağdıç isimli talihsz adam henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Fadik Sağdıç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetinin artarak kavgaya dönüşmesiyle birlikte eline keseri alan Fadik Sağdıç, eşini canice katletti.

Kanlar İçinde Kaldı

Başından yaralanan Veysel Sağdıç, kanlar içerisinde yerde kaldı. Gürültüyü duyan komşular tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrollerde Veysel Sağdıç'ın hayata gözlerini yumduğu tespit edildi.

Cani eş Fadik Sağdıç ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonrasında Veysel Sağdıç'ın cansız bedeni otopsi çalışması için Konya Numune Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlattı. 

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