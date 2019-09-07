Kocasının Başını Keserle Ezen Kadın Cinayeti Anlattı!

Konya'da 28 yıllık eşi olan 53 yaşındaki Veysel Sağdıç'ı uyuduğu esnada başına keserle vurup ezerek öldüren 3 çocuk sahibi 46 yaşındaki Fadik Sağdıç tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası evli kızı Saliha A.'yı arayaıp "babanı öldürdüm, gel" dediği de tespit edilen cani anne, ifadesinde eşini bıçaklayarak öldürme kararı aldığını fakat başka bir kadının kocasını keserle öldürdüğü haberleri gördüğünü, buradan esinlenerek fikir değiştirdiğini belirtti. Yapılan otopsi sonucunda Veysel Sağdıç'ın canice öldürüldüğü ve başında tam 10 keser darbesi olduğu saptandı.

Söz konusu olay, Perşembe gece sat 23.00 civarında meydana geldi. Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta yaşanan olayda cani kadın, yatağında uyumakta olan eşi Veysel Sağdıç'ın başına keserle defalarca kez kendini kaybederek vurduktan sonra polisi arayarak eşini öldürdüğünü itiraf etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Veysel Sağdıç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Talihsiz adamın cesedi, otopsi çalışması için Konya Numune Hastanesi morguna gönderildi. Fadik Sağdıç ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sebep: Kıskançlık

Fadik Sağdıç polise verdiği ifadesinde, kıskançlıktan dolayı tartıştığı eşini yatağında uyuduğu esnada öldürdüğünü itiraf etti. Sağdıç, 28 yıldır evli olduğunu ve ilk günden beri eşinin kendisini kıskandığını; bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı sürekli hakarete uğradığını anlattı.

Biri kız 3 çocuk sahibi olduğunu anlatan kadın, kızını dahi başka erkeklerden kıskandığını söyleyerek, kocasının kendisine sürekli ağız dolusu hakaret ettiğini ve geçimsizlik yaşadıklarını; bugün binaya yeni taşınanların olduğunu, kendisinin ise pencereden baktığını ardından ise kocasının "neden baktıın, eşya taşıyanları mı tanıyorsun" diyip kıskançlık yaparak hakaretler ettiğini; tartıştıktan sonra ise yatak odasına giderek uyuduğunu söyledi.

Fadik Sağdıç, eşi Veysel Sağdıç'ı ilk olarak bıçaklayarak öldürmek istemiş fakat Nisan ayında Adıyaman'da 4 çocuk anesi 66 yaşındaki Dursun Yalçın'ın, 40 yıllık eşi 73 yaşındaki Şaban Yalçın'ı başına keserle vurarak öldürme olayından esinlenerek fikir değiştirdiğini ifade etti.