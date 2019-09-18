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Konut Alacaklar Dikkat! O Banka Faizleri Dibe Çekti...

Türk Ekonomi Bankası (TEB) konut kredisi faizlerini dibe çekti.

Gündem 18.09.2019, 17:33 Billdrt
Konut Alacaklar Dikkat! O Banka Faizleri Dibe Çekti...

TEB tarafından başlatılan kredi kampanyası ile birlikte faiz oranı %1.15'e indirildi. Bankanın yeni kampanyasından yararlanarak konut satın almak için kredi üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan vadelendirmelerin tamamı için %1,15 sabit faiz oranından yararlanabilecek. 

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