Konut Alacaklar Dikkat! O Banka Faizleri Dibe Çekti...

TEB tarafından başlatılan kredi kampanyası ile birlikte faiz oranı %1.15'e indirildi. Bankanın yeni kampanyasından yararlanarak konut satın almak için kredi üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan vadelendirmelerin tamamı için %1,15 sabit faiz oranından yararlanabilecek.