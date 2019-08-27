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Konya'da Koca Dehşeti: Eşini Eşarbıyla Öldürdü....

Konya Ereğli'de koca dehşeti yaşandı. Cani koca, 1 yıl önce dünya evine girdiği eşini, başındaki eşarpla boğdu.

Gündem 27.08.2019, 14:38 27.08.2019, 15:03 Billdrt
Konya'da Koca Dehşeti: Eşini Eşarbıyla Öldürdü....

Konya Ereğli ilçesinde Alaaddin Karasu isimli şahıs, geçen yıl evlendiği Gülsüm Karasu isimli ini, başındaki eşarpla boğarak öldürdü.

Olay 01.30 civarında Toros Mahallesi'nde yer alan boş arazide gerçekleşti. Eski eşinden toplam 3 çocuk sahibi olan Alaaddin Karasu, geçen yıl hayatını birleştirdiği ve eski eşinden 2 çocuğu olan Gülsüm Karasu ile tartışmaya başladı. Henüz sebebi belirlenemeyen tartışma sonrasında Karasu, eşinin başındaki eşarpı çıkartıp boğarak öldürdü.

Teslim Oldu

Eşini boğarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Karasu, yaklaşık olarak 1.5 saat sonra polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu. Polis ekipleri, Alaaddin Karasu tarafından paylaşılan adrese gittiklerinde kadının cansız bedenine ulaştılar.

Gülsüm Karasu'nun cansız bedeni otopsi amacıyla Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Alaaddin Karasu ise hala polis merkezinde tutuluyor. 

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#eş #koca #kadın #dehşet #konya
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