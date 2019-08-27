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Konya'da Koca Dehşeti: Eşini Eşarbıyla Öldürdü....
Konya Ereğli'de koca dehşeti yaşandı. Cani koca, 1 yıl önce dünya evine girdiği eşini, başındaki eşarpla boğdu.
Konya Ereğli ilçesinde Alaaddin Karasu isimli şahıs, geçen yıl evlendiği Gülsüm Karasu isimli eşini, başındaki eşarpla boğarak öldürdü.
Teslim Oldu
Eşini boğarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Karasu, yaklaşık olarak 1.5 saat sonra polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu. Polis ekipleri, Alaaddin Karasu tarafından paylaşılan adrese gittiklerinde kadının cansız bedenine ulaştılar.
Gülsüm Karasu'nun cansız bedeni otopsi amacıyla Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Alaaddin Karasu ise hala polis merkezinde tutuluyor.
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