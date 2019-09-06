Kuzenini Öldüren Şahıs "Hakkını Helal Et" Diyerek Teslim Oldu!

Alınan bilgilere göre, 31 Ağustos günü İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan söz konusu olayda, dayı - hala oğlu olan 19 yaşındaki Halil Çakar ve 21 yaşındaki Mehmet Budan isimli kuzenler, çiçek satma amacıyla gittikleri İstanbul'da bir şahısla görüştüler.

İki kuzen aynı kişiye gül satmak istedi. Fakat gülü alacak şahıs 35 TL verip gülü Mehmet Budan'dan satın aldı. 35 TL'lik gül için Çakar, o gülü kendisinin satacağını ve paranın kendi hakkı olduğunu söyleyerek parayı kendisine vermesini söyledi. Fakat Budan, gülü kendisinin sattığını; adamın kendinden aldığını bu yüzden para falan vermeyeceğini sert bir dille söyledi.

Ardından Çakar ve Budan tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışma sonucunda Budan, yanındaki maket bıçağıyla birlikte kuzenini bıçakladı. Budan, kuzenini kanlar içerisinde görünce hemen 112 Acil Sağlık Ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen polislere, bali çeken şahısların önlerini kesip para istediklerini, kendilerinin ise vermediklerini söyleyerek bunun sonucunda Halil Çakar'ı bıçaklayıp kaçtıklarını anlattı.

Ardından Budan ambulans ile Çakar'ın götürüldüğü Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Ameliyata alınan Çakar'ın hayata gözlerini yummasıyla birlikte Budan hızla hastaneden uzaklaştı. Bu esnada İstanbul Polisi katili bulmak için çalışma başlattı.

Çakar'ın cansız bedeni yakınlarınca alınarak Adana'ya götürüldü ve 1 Eylül 2019'da defnedildi. Olay sonrasında büyük şok yaşayan Budan, otostop çekerek Adana'ya geldi ve mezarı ziyaret etti.

3 Eylül tarihinde Adana'ya gelen Budan, Çakar'ın mezarını ziyarete gitti. Budan, Çakar'ın mezarının başında dua etti. Ardından ise öldürdüğü kuzenine seslendi ve böyle olmasını kimsenin istemeyeceğini, ne diyeceğini bilemediğini anlattı. Keşke ben ölseydim diyen Budan, hakkını helal ettiğini, kendisinin de hakkını helal etmesini istediğini söyledi. Teslim olmaya gittiğini mezardaki Çakar'a anlatan budan, "İnşallah ahirette buluşuruz" dedi.

Bu anları Budan'ın arkadaşları videoya aldı. Kuzeninin mezarını görünce vicdan azabı çeken Budan, teslim olmaya gitti. Polis merkezine giderek teslim olan Budan, mezarlığın 750 metre uzağında yer alan Kürkçüler Cezaevi'ne gönderildi.