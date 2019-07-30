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Kuzey Irak’ta 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında terörist daha etkisiz hale getirildi.

Gündem 30.07.2019, 09:35 30.07.2019, 09:44
Kuzey Irak’ta 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)

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