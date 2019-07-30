Lastik değiştiren tamircilere TIR çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

ANKARA'da bir TIR'ın patlayan lastiğini değiştiren 2 kişi, arkadan gelen başka bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde'nda yaşandı. Yenikent'teki katı atık depolama alanına çöp götüren 06 FU 1618 plakalı konteyner TIR'ın sürücüsü Özgür Kirişçi, lastiğin patlaması üzerine aracı yol kenarına çekerek yardım çağırdı. 35 BED 476 plakalı kamyonetle yardıma gelen Mehmet Çalar ve Ercan Sarıtaş, patlayan lastiği değiştirdikleri sırada Ahmet Koç'un kullandığı 38 VT 378 plakalı TIR, önce park halindeki kamyonete sonra da lastik tamircileri Mehmet Çalar ve Ercan Sarıtaş ile Özgür Kirişçi'ye çarptı. TIR'ın altında kalan Çalar ve Sarıtaş, olay yerinde hayatını kaybederken Özgür Kirişçi ise ağır yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü Ahmet Koç, polis ekiplerince gözaltına alınırken, Kirişçi ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kirişçi'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Kuzey Çevre Yolu'nun iki şeridi ulaşıma kapandı. Polis ekipleri, yol üzerinde güvenlik önlemi aldıktan sonra, ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan araçların vinçle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.