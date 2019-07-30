Lastik değiştiren tamircilere TIR çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
ANKARA'da bir TIR'ın patlayan lastiğini değiştiren 2 kişi, arkadan gelen başka bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda yaşandı.
ANKARA'da bir TIR'ın patlayan lastiğini değiştiren 2 kişi, arkadan gelen başka bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada 1 kişi de ağır yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü Ahmet Koç, polis ekiplerince gözaltına alınırken, Kirişçi ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kirişçi'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle Kuzey Çevre Yolu'nun iki şeridi ulaşıma kapandı. Polis ekipleri, yol üzerinde güvenlik önlemi aldıktan sonra, ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan araçların vinçle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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