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Mahkumlara Af Geliyor! MHP'li İism Canlı Yayında Açıkladı...

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, canlı yayında ceza indirim infaz yasası yani mahkumlara affın Aralık ayından önce çıkabileceğini belirtti.

Gündem 01.10.2019, 15:42 Billdrt
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MHP'nin seçim öncesinde gündeme getirdiği mahkumlara af konusunda sona geliniyor. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle beraber bu ayın sonuyla Aralık ayının başı arasında herhangi bir sürede meclise geleceğini belirtti.

İnfaz düzenlemesi ve yargı paketiyle ilgili sunulan soruyu da cevaplayan Akçay, 2.yargı paketinde infazla ilgili olarak, şartlı ceza indirimine yönelik kanun teklifiyle birlikte değerlendirerek Meclis'e sunulacağının altını çizdi.

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