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Mahkumlara Af Geliyor! MHP'li İism Canlı Yayında Açıkladı...
MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, canlı yayında ceza indirim infaz yasası yani mahkumlara affın Aralık ayından önce çıkabileceğini belirtti.
MHP'nin seçim öncesinde gündeme getirdiği mahkumlara af konusunda sona geliniyor. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle beraber bu ayın sonuyla Aralık ayının başı arasında herhangi bir sürede meclise geleceğini belirtti.
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