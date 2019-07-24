Malezya Başbakanı Mohamad'a AYBÜ Tarafından Fahri Doktora Unvanı Verilecek

Resmi ziyaretler için ülkemizde bulunan Malezya Başbakanı Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad’a, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) tarafından fahri doktora unvanı verilecektir.

YÖK’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan törene Malezya Başbakanı Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve YÖK Üyeleri, Malezyalı bazı bakanlar, T.C Kuala Lumpur (Malezya) Büyükelçisi Doç. Dr. Merve Kavakçı, Malezya’nın Ankara Büyükelçisi Dato Abd Razak Abdul Wahab ile ülkemizdeki çeşitli üniversitelerden ilgili akademisyenler ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler katılacaktır.

Tören, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Malezya Başbakanı Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad konuşması ile başlayacak.

Tören 25 Temmuz günü saat 12:00'de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleşecek.