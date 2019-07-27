Malezya Başbakanı Muhammed’ten Sabiha Gökçen’e ziyaret

Başbakan Muhammed’e incelemeleri sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanı sıra Malezya Dışişleri Bakanı Datuk Saifuddin Abdullah, Malezya Savunma Bakanı Tuan Haji Mohamad Sabu ve Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Datuk Darell Leiking de eşlik etti.

KONUK BAŞBAKANA SUNUM YAPILDI

Ankara’dan havalanan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’i, karşılama töreninin ardından Havalimanı VIP Terminali’nde Toplantı Salonu’nda bir sunum yapıldı. Sunumun başında bir konuşma yapan MAHB Yönetim Kurulu Başkanı Tan Sri Datuk Zainun Ali, Malezya Başbakanı Muhammed’e hoş geldiniz diyerek, program hakkında kısa bir bilgi verdi.

Zainun Ali’nin ardından söz alan MAHB Grup CEO’su Raja Azmi Raja Nazuddin, MAHB’ın yatırımlarının yanı sıra Sabiha Gökçen Havalimanı’nın mevcut durumu ve 2.pist inşaatı ile ISG’nin terminal genişleme projelerini de içeren gelecek hedefleri hakkında bilgiler verdi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın terminal işletmesinin yönetimine ilk adımı 2008 yılında attıklarını hatırlatan Raja Azmi Raja Nazuddin, MAHB’ın 2015 yılında İSG hisselerinin tamamına sahip olduğunu vurguladı. O tarihten bu yana yolcu sayısında 8 kat bir artış gerçekleştiğini ifade eden Raja Azmi, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın bugün İslam ülkeleri arasında bir hava ulaşım merkezi olmayı hedeflediğini ifade etti.

ZİYARET ANISI HEDİYE

Sunumun ardından Başbakan Mahathir Muhammed’e MAHB Yönetim Kurulu Başkanı Tan Sri Datuk Zainun Ali tarafından ziyaretin anısı olarak bir hediye takdim edildi ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Daha sonra Başbakan Muhammed, eşi ve beraberindeki heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da eşliğinde bir terminal binası gezisi gerçekleştirdi. Gezinin ardından Başbakan Mahathir Muhammed ve eşi havalimanından ayrıldı.