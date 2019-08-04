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Mamak' ta boş gecekonduların bulunduğu bölgede yangın
Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi’nde boş gecekonduların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler boş olan yaklaşık 10 gecekonduyu sardı. Mahalle sakinlerinin haber...
Gündem 04.08.2019, 14:54
Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi’nde boş gecekonduların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler boş olan yaklaşık 10 gecekonduyu sardı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.
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