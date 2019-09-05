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Manisa'da Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti!

Manisa Soma ilçesinde, aralarında boşanma davası bulunan eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti. Bir kişi ise ağır yaralandı.

Gündem 05.09.2019, 17:07 05.09.2019, 17:16 Billdrt
Manisa'da Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti!

Edinilen bilgilere göre, Anafartalar Caddesi üzerinde yer alan bir binanın 3. katında 37 yaşındaki Zakir B. ile ikamet eden 26 yaşındaki Türkan T., eve gelen 5 yıldır ayrı yaşadığı ve boşanma davaları devam eden 32 yaşındaki M.T. ile sözlü tartışmaya girdi.

Tartışmanın git gide hararetlenmesi üzerine M.T., Türkan T. ve birlikte yaşadığı Zakir B.'yi bıçakladı.

Türkan T. olay yerinde hayata gözlerini yumarken, boğazına aldığı bıçak darbesi sonucunda ağır yaralanan Zakir B., Soma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.  Olay anında çiftin 8 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğunun ise yan odada bulunduğu bilgisine ulaşıldı. M.T. ve olay anında yanında buluann diğer kişinin yakalanması için polis ekipleri tarafından kapsamlı çalışma başlatıldı. 

#soma ilçesi #kadın #manisa
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