Mansur Yavaş'ı Yalanlayan Belge Ortaya Çıktı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Çocuk Koruma Evleri'ni kapatmasıyla ilgili mecliste bir tartışma çıkmış ve Yavaş bu evlerde tecavüz vakalarının meydana geldiğini iddia etmişti. Ortaya yeni bir belge çıktı.

ABB Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda oldukça hararetli anlar yaşatan Çocuk Koruma Evleri'nin kapatılma kararıyla ilgili olarak Yavaş ve AK Partili meclis üyeleri yeni bir tartışmayla karşı karşıya gldi. Çocuk Evleri ile ilgili yenş bir karar alınabileceği ile bilgilendirme yapan AK Parti ve MHP'li üyeler Yavaş'ın sorumsuz olduğunu belirttiler.

Yalanlayan Belge

Mansur Yavaş'ın söz konusu tecavüz iddiasıyla ilgili yeni bir belge ortaya çıktı.

Bahsi geçen tecavüz olayıyla ilgili karakol ifadesi ortaya çıktı. Gönül ilişkisi sebebiyle ilk olarak karakola ardından ise mahkeme taşınan olayın faili olan Ü.Ş.'nin Batıkent'te yer alan bir polis karakoluna 21.11.2018 tarihinde saat 02.20'de verdiği ifade ortaya çıktı.

İfade aynen şu şekilde:

"Bu tarihten bir ay kadar önce .... ile Batıkent Gimsa AVM önünde buluşarak dolmuşa binerek öz abim olan U.Ş'nin açık adresini tam olarak bilmediğim Çakırlar'da ... sitesi olduğunu bildiğim ikamete gittik. İkametin anahtarı bende de olduğu için eve girdik. Abim evde kendi odasında uyumaktaydı. Biz de ... ile birlikte zaman zaman kaldığım odaya girdik."

Çocuk Koruma Evlerinde Yaşanmadı

Ü.Ş.'nin mahkemede de aynı ifadeyi vermesi Yavaş'ın "olayın çocuk koruma evlerinde yaşandı" iddiasını çürütüyor. Belgeden anlaşıldığı üzere olay Yavaş'ın söylediği gibi çocuk koruma evlerinde değil, Ü.Ş.'nin abisinin evinde meydana geliyor.

İşte o Belge