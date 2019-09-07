Mardin'de Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi!

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Nusaybin ve Ömerli kırsalında oldukları tahmin edilen bölücü terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla, sığınak ve barınakların bulunarak tahrip edilmesi maksadıyla operasyon gerçekleştirileceği vurgulandı.

Operasyon icra edilecek olan bölgedeki tüm vatandaşların hem can hem de mal kaybı yaşamamaları ve güvenliklerinin sağlanması için 7 Eylül Cumartesi saat 14:00'dan itibaren bahsi geçen mahallelerde sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ve ikinci bir emre kadar kesinlikle sokağa çıkılmaması gerektiği bildirildi.

Vatandaşların yasağa uymamaları durumunda can ve mal güvenliklerini tehdit ettiğini açıkladı.