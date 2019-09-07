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Erdoğan: "Şovdan başka bir işe yaradıklarını görmediğimiz muhalefet belediyelerinin bıraktığı boşlukları kurumlarımız, imkanlarımızla biz kapatacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz ağustos ayındaki kur saldırısının ardından başlattığımız dengelenme süreci başarıyla sürüyor. Şimdi yeniden büyümeyi güçlendirme aşamasına geçiyoruz."
Erdoğan: "Perşembe günü Para Piyasası Kurulu toplanıyor, inanıyorum ki faiz daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz"
Erdoğan: "Tüm gücümüzle ekmeklerinin peşindeki işçilerin de evlatlarına kavuşmaktan başka gayeleri olmayan anaların da yanlarında olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır'da analar, evlatlarını bölücü örgütün elinden kurtarmak için destansı bir mücadele veriyor."
Mardin'de Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi!
Mardin Nusaybin ilçesine bağlı Büyükkardeş ve Küçükbaş mahalleleri ile Ömerli ilçesinde yer alan Sulakdere ve Duygulu mahallelerinde sokağa çıkma yasağı var.
Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Nusaybin ve Ömerli kırsalında oldukları tahmin edilen bölücü terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla, sığınak ve barınakların bulunarak tahrip edilmesi maksadıyla operasyon gerçekleştirileceği vurgulandı.
Vatandaşların yasağa uymamaları durumunda can ve mal güvenliklerini tehdit ettiğini açıkladı.
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