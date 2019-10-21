Mardin'den Acı Haber: 1 Askerimiz Şehit Oldu!

Operasyona Devam Ediyor

Mardin Derik'te terör örgütü PKK ile çatışmaya girildi. Yaşanan çatışma sonrasında 1 askerimiz şehit oldu. 3 terörist ise etkisiz hale getirildi. Derik ilçesinin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlenmiş, güvenlik güçlerince bir grup teröristle sıcak temas sağlanmıştı.

Çıkan çatışma sonucunda 1 askerimiz şehit oldu. 3 terörist ise etkisiz hale getirildi. Bölgede PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyona devam ediliyor.