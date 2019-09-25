Marmara Denizi'nde Deprem Yaşandı! İstanbul'dan Hissedildi...

Marmara Denizi'nin 22,09 kilometre açıklarında yaşanan söz konusu 3.4 şiddetli deprem, İstanbul ve Tekirdağ'dan hissedildi. Saatler 16.07'yi gösterdiğinde hissedilen söz konusu deprem boyutunun Kandilli Rasathanesi ölçümlerinde 3,4; AFAD ölçümlerinde ise 3,3 olduğu ifade edildi.

7 kilometrelik derinlikte yaşanan söz konusu deprem, İstanbul'da sabaha kadar yaşanan 26 artçı depremi akıllara getirdi.