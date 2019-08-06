Meral Akşener’e şok soru! “Sen de haydut anası mısın?”

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili adayı, Ankara eski İl Başkan Yardımcısı Av. İlkay Uyar Kaba, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Haydut” değerlendirmesine şok bir soruyla cevap verdi. Akşener’in geçmiş açıklamalarında kendisini Milliyetçi Ülkücü camiaya sevdirmek için “Oğlum, Ülkü Ocakları’nın Atsız Kolundaydı...” dediğini hatırlatan Av. İlkay Uyar Kaba, “Meral Hanım, geçmişte oğlunuzun Ülkü Ocaklı olmasıyla övünüyordunuz. Peki şimdi siz bir haydut anası mısınız?” diye sordu.

UCUZ SİYASET TAKTİĞİ

Türk milliyetçilerinin ve Ülkücülerin vatan sevdalıları olduğunu dünya alem bilirken Akşener’in haydut değerlendirmesinin ucuz siyaset ve siyasi ortamı germekten başka bir şeye yaramayacağını bildiren Av. İlkay Uyar Kaba, Meral Akşener’in açıklamalarının Türk milletinin ve Türkiye’nin hayrına olmayacağına dikkat çekti.

ESKİ SÖZLERİYLE VURDU

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara eski İl Başkan Yardımcısı ve Ankara Millitvekili Adayı Av. İlkay Uyar Kaba, www.haberlerankara.com haber sitesine yaptığı özel açıklamada şunları söyledi:

“Son zamanlarda çok ciddi bir Türkiye düşmanlığı yapılmak isteniyor. Ayrıca Milliyetçilik ve Ülkücülük düşmanlığı da zillet cephesinde had safhadadır. Zilletin ortakları adeta yarışa girmişlerdir.

Bu saldırılara geçmişinde Ülkücü Milliyetçi olması ile övünenlerin de alet olması ibretliktir. Türkiye’ye umut pompalayarak güzellikler vaat eden Meral Akşener’in ucuz siyaset anlayışını aziz Türk milleti yakından takip etmektedir.

Meral Akşener’in, geçmişteki zikzaklarıyla ünü herkesin malumudur. AK Parti’ye geçtiğinde ülkücü olmadığını söyleyen kendisidir. MHP’ye geldiğinde de, milliyetçilik ve ülkücülüğü kimseye bırakmayan kendisidir. Oğlunun geçmişinden bile nemalanmaya çalışıp ‘Benim oğlum Ülkü Ocakları’nın Atsız Kolundaydı’ diyen de maalesef bizzat kendisidir.”