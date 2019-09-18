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Meteorolojiden Kritik Uyarı: Havadan Kimyasal Yağacak!

İstanbul Tuzla'da meydana gelen yangından dolayı havaya salınan kimyasallar rüzgarla birlikte 3 şehre yayıldı.

Gündem 18.09.2019, 17:19 Billdrt
Meteorolojiden Kritik Uyarı: Havadan Kimyasal Yağacak!

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Hüseyin Toros çok önemli açıklamalarda bulundu. Ülkede batılı bir rürzgarın hakim olduğunu belirterek, Tuzla'da yaşanan yangın faciası sonrasında havaya yayılan kimyasalların İzmit bölgesi ve ardından ormanlı bölgelerde hareket ettiğini iletti.

Atmosferde asılı olarak kalacak parçaların yağışla birlikte o bölgelerde yer yüzüne düşecek diyen Toros, Cuma günü meyana gelecek yağmurda o bölgede kesinlikle yağmur altında kalmamak gerektiğini söyledi. Atmosferdeki kalıntıların insan sağlığına çok ciddi zararlar verebileceğini ifade etti. 

Etkilenen şehirlerin ise Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir olduğunu ifade etti!

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