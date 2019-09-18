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Meteorolojiden Kritik Uyarı: Havadan Kimyasal Yağacak!
İstanbul Tuzla'da meydana gelen yangından dolayı havaya salınan kimyasallar rüzgarla birlikte 3 şehre yayıldı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Hüseyin Toros çok önemli açıklamalarda bulundu. Ülkede batılı bir rürzgarın hakim olduğunu belirterek, Tuzla'da yaşanan yangın faciası sonrasında havaya yayılan kimyasalların İzmit bölgesi ve ardından ormanlı bölgelerde hareket ettiğini iletti.
Etkilenen şehirlerin ise Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir olduğunu ifade etti!
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