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MHP'li Cemal Enginyurt İdam Çağrısında Bulundu!
Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Olan Cemal Enginyurt, bugün işlenen ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Emine Bulut cinayetiyle ilgili olarak açıklama yaptı.
Sosyal medyada çok kısa sürede yayılan ve tüm Türkiye'nin yüreğini sızlatan Emine Bulut cinayetiyle ilgili olarak, Türkiye için oldukça acı bir görüntü olduğunu belirten MHP'li Enginyurt, idam çağrılarını tekrardan yineledi.
Sözünün arkasında durduğunu anlatan Enginyurt, Çocuğa, kadına, tecavüz, taciz ve şiddet uygulayarak hayatlarını bitirmelerini sağlayanlara idam verilmesinin şart olduğunu belirtti.
Yazısının son cümlelerini ise Emine Bulut'a rahmet dileyerek bitirdi.
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