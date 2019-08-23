MHP'li Cemal Enginyurt İdam Çağrısında Bulundu!

Sosyal medyada çok kısa sürede yayılan ve tüm Türkiye'nin yüreğini sızlatan Emine Bulut cinayetiyle ilgili olarak, Türkiye için oldukça acı bir görüntü olduğunu belirten MHP'li Enginyurt, idam çağrılarını tekrardan yineledi.

Çocuğa ve kadına tecavüz, taciz ve şiddetle birlikte öldürme eylemini gerçekleştiren kişiler hakkında idam kararı verilmesinin artık gerekli olduğunun altını çizdi. Ordu Milletvekili Enginyurt, "Ölmek istemiyorum" feryadına karşılık olarak, "şerefsizce öldürülen" Emine Bulut için oldukça acı bir görüntü olduğunu belirtti.

Sözünün arkasında durduğunu anlatan Enginyurt, Çocuğa, kadına, tecavüz, taciz ve şiddet uygulayarak hayatlarını bitirmelerini sağlayanlara idam verilmesinin şart olduğunu belirtti.

Yazısının son cümlelerini ise Emine Bulut'a rahmet dileyerek bitirdi.