MHP'li Semih Yalçın, Bahçeli'nin Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Açıklama Yaptı!

MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada asılsız iddialar yer alıyor. Bu iddialar karşısında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli'nin gelecek hafta içerisinde parti genel merkezindeki mesaisine başlayacağını ifade eden Yalçın, kendilerinin dinlenmesi için çaba gösterdiğini fakat sosyal medyada çok asılsız iddialar bulunduğunu söyledi ve "çok ayıp ediyorlar" diyerek sitemde bulundu.