Son Dakika
Sırrı Süreyya Önder'e tahliye!
Üçüncü birleşik kara devriyesi sona erdi
Soylu: ”Çakar kullanımında tavizsiz bir uygulamaya başlıyoruz”
Şehit Uzman Çavuş Dinç son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Kadir Seçgin son yolculuğuna uğurlandı
MHP dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyecek

MHP'li Semih Yalçın, Bahçeli'nin Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Açıklama Yaptı!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili olarak bir takım açıklamalar altına imza atan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin önümüzdeki hafta parti genel merkezinde mesaisine başlayacağını ifade etti.

Gündem 04.10.2019, 14:30 04.10.2019, 14:48 Billdrt
MHP'li Semih Yalçın, Bahçeli'nin Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Açıklama Yaptı!
banner63

MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada asılsız iddialar yer alıyor. Bu iddialar karşısında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli'nin gelecek hafta içerisinde parti genel merkezindeki mesaisine başlayacağını ifade eden Yalçın, kendilerinin dinlenmesi için çaba gösterdiğini fakat sosyal medyada çok asılsız iddialar bulunduğunu söyledi ve "çok ayıp ediyorlar" diyerek sitemde bulundu.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:41
Öğle 12:42
İkindi 15:57
Akşam 18:33
Yatsı 19:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@