MHP'li Semih Yalçın Kemal Kılıçdaroğlu'na Tepki Gösterdi!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı bir açıklama altına imza atarak, İmamoğlu'nun deprem toplantısına çağrılmadı gibi gösteren CHP sözcülerini ve deprem üzerinden rant elde etmekle suçladığı Kılıçdaroğlu'nu hedefine alarak büyük tepki gösterdi.

Yalçın, yazılı olarak yaptığı açıklamasında CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında dün gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısına davet edilmesine rağmen katılım gerçekleştirmediğini belirtti.

Yalçın,İmamoğlu toplantıya mazeret bildirerek katılmamış diyerek, buna karşılık CHP sözcülerinin çirkin siyasetlerinin üzerine çirkinlik ekleyerek; iğrenç ve aşağılık bir kampanya yürüterek örtme ucuzluğuna tenezzül ettiklerini ifade ederek, İmamoğlu'nu davet edilmedi gibi gösteren sözcülerin ikiyüzlülük yaptığını aktardı.

Basın toplantısında konuşma yapan Kılıçdaroğlu'nun da depremin ardından milletçe dayanışma içerisinde atılması gereken adımlara ağırlık vermek yerine farklı bir yol tercih ettiğini aktaran Yalçın, herkesi eleştiri yağmuruna tutarak siyasi bir skandal altına imza attığını belirtti.

Depremden dolayı devlet yönetiminin tertiplediği üst düzey toplantıya katılım gerçekleştirmeyerek, ayrı baş çekerek yapılınca ortaya kesinlikle hoş karşılanmayacak oldukça pis bir politik kıvırma mizanseni çıktığını da anlatan Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun depremin yarattığı endişe ve panikten faydalanarak partisine siyasi nema üretme çabasının ahlak dışı fırsatçılık ve kepazelik olduğunu aktardı ve Bu ne çirkinlik? Diye sordu.