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MHP'li İsmet Büyükataman Akşener'e Çok Sert Çıktı!

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çok sert çıktı. Küçük Hanım'a tavsiyemiz diye başlayan Büyükataman, siyaset sahnesini terk etmesini istedi.

Gündem 25.09.2019, 17:21 25.09.2019, 19:02 Billdrt
MHP'li İsmet Büyükataman Akşener'e Çok Sert Çıktı!
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MHP'li Büyükataman, Akşener ile ilgili olarak, bu yolda bir belediye daha fazla kazanabilmek amacıyla terör örgütüne yaklaşanların, FETÖ'ye kuyruk sallayanların önlerinde küçük bir engel dahi olmadığını söyledi ve "özete, sen aslında yoksun" dedi. 

"Küçük Ortak"

Akşener'in Türkiye'yi 2023 ve 2053 hedefleriyle ilk olarak lider ülke, ardından süper güç yapma hedefi doğrultusunda bir yolda ilerleyen, hiçbir pazarlığın içerisinde en ufak rol dahi almayan MHP'ye küçük ortak dediğini dile getiren Büyükataman, MHP'ye küçük ortak ithamında bulunarak, CHP kapısında Belediye Başkanlığı yardımcılığı dilendiği gerçeğinin üstünün kapatılamayacağını, her gün başka şehir ve ilçede CHP kapısına gelen siyah çelenklerin, meclis üyelerinin tutumuna dair rezillikler gündemdeyken, MHP'nin bir pazarlık içerisinde olduğunu göstermek için büyük bir gayret ve çaba harcayanların kendi pisliklerini başkasına atma psikolojisinde olduklarını anlattı.

Ardından şu sözlerle devam etti:

CHP-HDP ilişkisinden haberdar olmadığını söyleyerek samimiyetsizlik rekoru kıran 'küçük hanım'a tavsiyemiz yeterince kirlettiği siyaset sahasını bir an önce terk etmesi. Milliyetçi Hareket'le yatıp Milliyetçi Hareket'le kalkmasından kendisine bir fayda doğmayacaktır. Milliyetçi-Ülkücü Hareket, lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin çizdiği yolda millî ülküleri gerçekleştirmek için koşar adım yürümektedir. Bu yolda bir belediye daha fazla alma ihtimali için terör örgütüne sırnaşanlar...

FETÖ'ye kuyruk sallayanlar; önümüzde 'küçük bir engel' dahi değildir. Özetle, sen aslında yoksun.

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