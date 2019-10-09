Milli Savunma Bakanlığı Yeni Operasyonunun Adını Paylaştı: Fırat'ın Doğusu ve İdlib'e Yapılacak!

Milli Savunma Bakanlığı, "Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekatı için hazırdır" açıklaması yaparak Fırat'ın doğusu ve İdlib'e gerçekleştirilecek olan operasyonun adının "Güvenli Bölge Harekatı" olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden gelen söz konusu açıklamada, TSK'dan "gücünü asil milletimizden alan" diye bahsedildi. PKK, PYD, YPG, SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri ilk sırada gelmek üzere bölgede faaliyet gösteren tüm tehdit ve tehlikelere yönelik gece gündüz demeden, yaz kış dinlemeden, dağ bayır gözetmeden büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele ettiklerini, şanlı ordumuzun Güvenli Bölge Harekatı için hazır olduğu duyruldu.

Aynı zamanda resmi hesaptan yapılan paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk bayraklı tanklarının da yer aldığı bir görsel yer aldı.