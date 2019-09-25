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Milyonlarca İstanbullu Zehirleniyor! Kimse Farkında Değil...

İstanbul'un sembolü haline gelen Galata Köprüsü'nün çevresinde zehirli olduğu öğrenilen midyeleri toplayarak satan şahıslar kameralara yakalandı. Şahıslardan birisi ekmek paramızı çıkartıyoruz dedi. Fakat bu bölgedeki midyelerin ölüm tehlikesi bulunuyor.

Gündem 25.09.2019, 15:20 25.09.2019, 15:26 Billdrt
Milyonlarca İstanbullu Zehirleniyor! Kimse Farkında Değil...

İstanbul'da iskele demirleri, köprü kolonları ve teknelerin altları gibi deniz içerisinde yer alan metallere yapışmış halde toplanan mideyeler, her gün çok sayıda kişinin zehirlenmesine sebep oluyor. Koca metropolde toplanması yasak olan midyeler, çocuklar tarafından tüketilirse ölüme kadar sürükleyebiliyor.

Bakanlık tarafından belirlenen yerler de ruhsatlı tekne ya da kişiler tarafından midye toplanması lazım. Kaçak avlanan şahıslar için 1.635 TL'den başlayan yaptırımlar uygulanıyor. Fakat Galata Köprüsü civarına saatler geceyi gösterdiğinde tekneleriyle gelen şahıslar, zehir saçan metallere yapışmış tonlarca midyeyi toplayıp piyasaya sürüyor.

#Galata Köprüsü #istanbul
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