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Müge Anlı'da Burhan Aykurt Olayında Son Dakika Gelişmeleri!

ATV ekranlarında seyircilerine karşısına gelen Müge Anlı Tatlı Sert programında kayıp olduğu iddiasıyla aranan Burhan Aykurt olayında ağabeyin itirafları izleyenleri şok etti.

Gündem 23.09.2019, 13:08 Billdrt
Müge Anlı'da Burhan Aykurt Olayında Son Dakika Gelişmeleri!
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ATV'de haftaiçi her gün canlı yayınla birlikte izleyicilere iletilen Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programda 29 Kasım 2018'de dünya evine giren ve kendisinden bir daha haber alınmayan Burhan Aykurt'u arama çalışmaları devam ediyor. Ağabey Mahmut Aykurt'un canlı yayın itirafları gündeme bomba gibi düştü. 

29 Kasım 2018'de İzmir'e gideceğini ifade ederek evden çıkan ve bir daha hiçbir şekilde haber alınamayan Burhan Aykurt'u arama çalışmaları hem Müge Anlı ekibi, hem de polis ekiplerince devam ediyor. Olayla ilgili kayıp başvurusu yapan şahıs şuanda en büyük şüpheli konumunda. Ağabey Mahmut Aykurt' ile iglili detaylar gündemi salladı.

Hırsızlık ve Dolandırıcılık İddiaları

Canlı yayına bağlanan kişiler ağabey Mahmut Aykurt hakkında çok sayıda iddia ortaya attı işte o iddialar:

  • İş arkadaşının kredi kartıı çalmış - 6.500 TL Harcamış
  • Akrabasını 100.000 TL Senet imzalatarak dolandırmış.
  • Marketten alkol çalarken yakalanmış.
  • Menajerim diyerek kadınları dolandırmış.
  • Borçların çoğunu Kardeşi Burhan kredi çekerek ödemiş.

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