Müge Anlı'da Burhan Aykurt Olayında Son Dakika Gelişmeleri!

ATV'de haftaiçi her gün canlı yayınla birlikte izleyicilere iletilen Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programda 29 Kasım 2018'de dünya evine giren ve kendisinden bir daha haber alınmayan Burhan Aykurt'u arama çalışmaları devam ediyor. Ağabey Mahmut Aykurt'un canlı yayın itirafları gündeme bomba gibi düştü.

Hırsızlık ve Dolandırıcılık İddiaları

29 Kasım 2018'de İzmir'e gideceğini ifade ederek evden çıkan ve bir daha hiçbir şekilde haber alınamayan Burhan Aykurt'u arama çalışmaları hem Müge Anlı ekibi, hem de polis ekiplerince devam ediyor. Olayla ilgili kayıp başvurusu yapan şahıs şuanda en büyük şüpheli konumunda. Ağabey Mahmut Aykurt' ile iglili detaylar gündemi salladı.

Canlı yayına bağlanan kişiler ağabey Mahmut Aykurt hakkında çok sayıda iddia ortaya attı işte o iddialar: