Son Dakika
Müge Anlı'da Burhan Aykurt Olayında Son Dakika Gelişmeleri!
ATV ekranlarında seyircilerine karşısına gelen Müge Anlı Tatlı Sert programında kayıp olduğu iddiasıyla aranan Burhan Aykurt olayında ağabeyin itirafları izleyenleri şok etti.
ATV'de haftaiçi her gün canlı yayınla birlikte izleyicilere iletilen Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programda 29 Kasım 2018'de dünya evine giren ve kendisinden bir daha haber alınmayan Burhan Aykurt'u arama çalışmaları devam ediyor. Ağabey Mahmut Aykurt'un canlı yayın itirafları gündeme bomba gibi düştü.
Hırsızlık ve Dolandırıcılık İddiaları
Canlı yayına bağlanan kişiler ağabey Mahmut Aykurt hakkında çok sayıda iddia ortaya attı işte o iddialar:
- İş arkadaşının kredi kartıı çalmış - 6.500 TL Harcamış
- Akrabasını 100.000 TL Senet imzalatarak dolandırmış.
- Marketten alkol çalarken yakalanmış.
- Menajerim diyerek kadınları dolandırmış.
- Borçların çoğunu Kardeşi Burhan kredi çekerek ödemiş.
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