Müge Anlı'da Dehşete Düşüren Açıklama! İzleyenler Dondu Kaldı

Müge Anlı'nın programına katılım gerçekleştiren ve 2018 yılından itibaren kardeşini her yerde aradığını anlatan Mahmut Aykurt, verdiği çelişkili ifadelerle izleyenlerin kafasını karıştırdı. Akyurt, son olarak gizemli bir şahsın kendisine ulaştığını ve "Kardeşini öldürüp attık" dediğini ifade etti. Bu söylediğiyle Müge Anlı bile şaşırdı.

Çelişkili İfadeler Var

Burhan Aykurt'un evlilik vaadliye kandırılmış olduğu da bir diğer iddia konusu oldu. Hem ekran başındaki vatandaşlar, hem stüdyodaki insanlar, hem de sosyal medyadan yorum yapanlar ağabey Mahmut Aykurt'un oldukça çelişkili ifadeler verdiğini belirtiyor.

"Kimse İnanmadı"

Kayıp Burhan Aykurt'un kuzeni Mehmet Karakaya ise, Mahmut'un anlattıklarının kimseyi ikna etmediğini, bu programda Burhan Aykurt ilk ele alındığı andan itibaren 50'den fazla kişiyle izlediklerini fakat kimsenin Mahmut'un söylediklerine inanmadığını anlattı. Müge Anlı'nın sorularının ardından Mahmut isimli şahsa eşinin dahi inanmadığı belirtildi.

Herkes Aynı Soruyu Soruyor

Herkes aynı soruyu soruyor. "Kardeşini öldürdük" diyerek kendisine ulaşan gizemli kişi nasıl oldu da Mahmut isimli şahsa nereden ulaştı? Bu soru netlik kazanana kadar Mahmut büyük şüpheli. İzmir'e gidiyorum diyerek ortadan kaybolan ve izine ulaşılamayan Burhan Aykurt'un ise henüz nerede olduğu belli değil.