Müge Anlı Günlerdir Aranan 19 Yaşındaki Kızı Buldu!

İzmitli Yaren Gaytan'ın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programa başvuru yaparak kızlarını bulamadıklarını söyledi. 19 Yaşındaki Yaren Gaytan'ın 14 Eylül Cumartesi günü ruhsatının da kendi üzerine olduğu 41 plakalı araçla evden çıktığını ve kızdan bir kez daha haber alınamadığını anlattılar. Yaren'in izine İzmir'de ulaşıldı.

Arabayı Aldı Kayboldu

Telefonla Bağlandı

Sibel Kaytan, 14 Eylül Cumartesi günü evden çıkan ve bir daha izine ulaşılamayan kızını bulmak için kız kardeşiyle bilrikte Müge Anlı'ya başvuru yaptı. Anne Kaytan, kızının üzerine kayıtlı arabayı alarak ortadan kaybolduğunu açıkladı.

Heyecanın oldukça yüksek seviyelerde olduğu programın ortalarına doğru oldukça sürpriz bir gelişme meydana geldi. Kayboluğu iddia edilen 19 yaşındaki genç kız telefonla programa bağlandı ve "beni onlar büyütmedi" diyerek ailesiyle ilgili oldukça çarpıcı suçlamalar yaptı. Gaytan, annesi ve teyzesinin kendisini aramadığını, kaçırdığı arabayı aradığını da ifade etti.

"Arabayı Otogara Bıraktım"

Yaren Gaytan, kaçtığı arabayı Afyonkarahisar otogarına bıraktığını ve kendisinin de İzmir'de olduğunu dile getirdi.