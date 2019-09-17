Müge Anlı Günlerdir Aranan 19 Yaşındaki Kızı Buldu!
Annesi ve teyzesi tarafından uzun süredir aranmakta olan 19 yaşındaki genç kızın izine İzmir'de ulaşıldı. Gaytan, canlı yayına bağlandı ve ailesiyle görüştü.
İzmitli Yaren Gaytan'ın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programa başvuru yaparak kızlarını bulamadıklarını söyledi. 19 Yaşındaki Yaren Gaytan'ın 14 Eylül Cumartesi günü ruhsatının da kendi üzerine olduğu 41 plakalı araçla evden çıktığını ve kızdan bir kez daha haber alınamadığını anlattılar. Yaren'in izine İzmir'de ulaşıldı.
Arabayı Aldı Kayboldu
Telefonla Bağlandı
Heyecanın oldukça yüksek seviyelerde olduğu programın ortalarına doğru oldukça sürpriz bir gelişme meydana geldi. Kayboluğu iddia edilen 19 yaşındaki genç kız telefonla programa bağlandı ve "beni onlar büyütmedi" diyerek ailesiyle ilgili oldukça çarpıcı suçlamalar yaptı. Gaytan, annesi ve teyzesinin kendisini aramadığını, kaçırdığı arabayı aradığını da ifade etti.
"Arabayı Otogara Bıraktım"
Yaren Gaytan, kaçtığı arabayı Afyonkarahisar otogarına bıraktığını ve kendisinin de İzmir'de olduğunu dile getirdi.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|04:59
|Güneş
|06:24
|Öğle
|12:48
|İkindi
|16:18
|Akşam
|19:03
|Yatsı
|20:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0