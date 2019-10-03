Müge Anlı Hamile Eşini Döven Şahsı Aramayacağını Söyledi Sosyal Medya Çalkalandı!

12 yıldır çok sayıda cinayet çözüp kayıp bulan Müge Anlı, dün yayınlanan programında eşi erkek bebeğe hamile olmaması sebebiyle şiddet uygulayan ve kaybolan adamı bulmayı kabul etmedi. Anlı'nın bu hareketi sosyal medyada büyük takdir topladı.

Mersin'de ikamet eden 65 yaşındaki Vakkas Akteke, 10 Ocak'tan itibaren haber alamadıklarını ifade ederek, 9 aydır bulunamaması üzerine kızı Gülenay Çandır ile birlikte Mühe Alı'ya başvuruda bulundu. Gülenay Çandır, Müge Anlı'ya açıklama yaptı ve babasına annesi Meryem ile erkek Kardeşi Umut'un babasına zarar vermiş olabileceğini söyledi.

Anlı'nın, erkek çocuğa hamile olmaması sebebiyle eşine şiddet uygulayan ve kaybolması sebebiyle kızı ve kardeşi tarafından aranmakta olan Vakkas isimli şahısla ilgili verdiği tepki sosyal medyayı salladı. Anlı, söz konusu şahsı aramaya gelenlere sert bir dille "ben böyle bir adamı aramam, başına bir iş geldiyse iyi olmuş" dedi.