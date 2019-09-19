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Müge Anlı'da Palu Ailesi Davası Devam Ediyor! Yeni İddia...

ATV ekranlarında seyirciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan Pau ailesiyle ilgili tüm detaylar bugün yayınlanan canlı yayınla birlikte açıklandı. Palu ailesiyle ilgili yeni iddia ortaya çıktı.

Gündem 18.09.2019, 12:13 19.09.2019, 12:05 Billdrt
Müge Anlı'da Palu Ailesi Davası Devam Ediyor! Yeni İddia...

Müge Anlı'da gündem maddesi halini alan tüm Türkiye tarafından konuşulmakta olan esrarengiz Palu ailesinin davasında, butün sanıklar 3. kez hakim karşısına çıktılar. Cinayetten istismara, gasptan dolandırıcılığa kadar onlarca iddia bulunan dosya oldukça kalın.

Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, Müge Anlı'nın canlı yayında polis ekiplerince gözaltına alınmış, ardından adliyeye sevk edilirek tutuklanmıştı. Bugün programda tekrardan akıl sağlığı raporu istemenin mahkeme heyeti tarafından ret yanıtı aldığı bildirildi.

Müge Anlı, Palu ailesinin avukatının müvekkileri için "gaz lambası" tekniğiyle maniüple edildiğini iddia ettiğini programda söyledi. Müge Anlı'nın programında bir sonraki duruşmanın 21 Kasım 2019'da görüleceği de ifade edildi. 

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