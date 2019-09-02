Muğla'da Bir Deprem Daha!

Afet ve Acil Durumu Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi tarafından alınan veirlere göre Muğla Dalaman ilçesi açıklarında, saat 09.13 civarında bir deprem meydana geldi. 3.7 şiddettndeki depremin yerin 7.17 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.