Muğla'da Bir Uçak Denize İndi!

Muğla Ula ilçesinin "Sakin Şehir" unvanlı Akyaka Mahallesi'nde oldukça şaşırtıcı bir olay meydana geldi. Hava sıcaklığının 26, deniz sıcaklığının ise 25 derece olduğunu gören yerli ve yabancı turistler hemen soluğu denizde aldı. Güneş ve denizin keyfini çıkardıkları anlarda, gökyüzünden denize doğru alçalan bir uçak gördüler ve hayretler içerisinde kaldılar. Suya inen uçağın belirli bir süre sonra tekrardan havalandığı görenler ise hemen cep telefonlarına sarıldı.

Uçağın modeli ve ne neden denize indiği büyük merak konusu olurken Muğla Orman Müdürlüğü yetkililerinden birisi o uçağın Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yangın söndürme amacıyla bulunduğunu ve denize su almak amacıyla indiğini açıkladı.