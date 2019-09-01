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Muğla Datça Açıklarında Deprem!

Muğla Datça ilçesinin yakınlarında, 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Gündem 01.09.2019, 04:36 01.09.2019, 11:57 Billdrt
Muğla Datça Açıklarında Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Muğla Datça'da deprem meydana geldi. İlçenin yaklaşık olarak 1.54 kilometre uzağında dün akşam saatlerinde 18.58 civarında deprem vakası yaşandı. Richter ölçeğine göre 3.7 şiddetinde olan deprem büyük korku yarattı.

Depremin denizin 6.98 kilometre derinliğinde yaşanmasına rağmen kendisini hissettirmesi ise şaşırttı.

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