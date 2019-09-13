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Muska Yazdırmak İçin Üfürükçüye Gitti, Tacize Uğradı!

Bilecik'te uyku problemi yaşayan bir kadın, muska yazdırmak için üfürükçünün evine gitti. Gözü dönmüş sapık kadını taciz etti.

Gündem 13.09.2019, 16:02 Billdrt
Muska Yazdırmak İçin Üfürükçüye Gitti, Tacize Uğradı!
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21 yaşındaki H.Ç. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla birlikte polis ekiplerince gözaltına alınan 63 yaşındaki üfürükçü olduğu söylenen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muska Yazdırmak İstedi

Söz konusu olay Soğuksu Mahallesi'nde yaşandı. Yapılan iddialara göre, H.Ç. isimli şahıs, uyku problemi yaşadığından dolayı muska yazdırmak için Mustafa Özkıran isimli şahsın evine gitti. Muska yazdırmak için gittiği evde cinsel saldırıya uğrayan kadın hemen polis ekiplerine gitti.

Tutuklandı

Özkaram'ın evinde yapılan aramalar sonucunda onlarca musakaya rastlanıldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Özkaram, sorgusunun sonrasında mahkemeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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