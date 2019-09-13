Muska Yazdırmak İçin Üfürükçüye Gitti, Tacize Uğradı!

21 yaşındaki H.Ç. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla birlikte polis ekiplerince gözaltına alınan 63 yaşındaki üfürükçü olduğu söylenen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muska Yazdırmak İstedi

Tutuklandı

Söz konusu olay Soğuksu Mahallesi'nde yaşandı. Yapılan iddialara göre, H.Ç. isimli şahıs, uyku problemi yaşadığından dolayı muska yazdırmak için Mustafa Özkıran isimli şahsın evine gitti. Muska yazdırmak için gittiği evde cinsel saldırıya uğrayan kadın hemen polis ekiplerine gitti.

Özkaram'ın evinde yapılan aramalar sonucunda onlarca musakaya rastlanıldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Özkaram, sorgusunun sonrasında mahkemeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.