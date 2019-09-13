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Muska Yazdırmak İçin Üfürükçüye Gitti, Tacize Uğradı!
Bilecik'te uyku problemi yaşayan bir kadın, muska yazdırmak için üfürükçünün evine gitti. Gözü dönmüş sapık kadını taciz etti.
21 yaşındaki H.Ç. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla birlikte polis ekiplerince gözaltına alınan 63 yaşındaki üfürükçü olduğu söylenen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muska Yazdırmak İstedi
Tutuklandı
Özkaram'ın evinde yapılan aramalar sonucunda onlarca musakaya rastlanıldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Özkaram, sorgusunun sonrasında mahkemeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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