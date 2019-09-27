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Namaz Kılarken Kalp Krizi Geçiren Şahsa Namazı Bozup Yardım Etmediler, Hayatını Kaybetti!

İstanbul Kurtköy'de bir camide namaz kılmakta olan şahıs namazdayken kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdiği esnada yanlarında bulunan kimsenin namazını bozmayarak yardım etmemesi adamın ölümüyle sonuçlandı.

Gündem 26.09.2019, 09:13 26.09.2019, 09:17 Billdrt
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İstanbul Kurtköy'de yer alan bir camide akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Camide namaz kıldığı esnada bir şahıs kalp krizi geçirdi. Namaz esnasında yere düşen şahsa kimsenin namazını bozmayarak yardımda bulunmaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Namaza Devam Ettiler

Bir camide cemaatin namaz kıldığı esnada içlerinden bir şahıs kalp krizi geçirerek yere düştü. Kalp krizi geçiren yaşlı adamın o durumuna rağmen hiçkimse namazını bozmadı ve namaza devam ettiler. Yığılan yaşlı adam camide hayata gözlerini yumdu.

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