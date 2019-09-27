Nevşehir'de Korkunç Olay: Eşini Uykusunda Vahşice Katletti!
Nevşehir Göre beldesinde bugün sabah saatlerine karşı korkunç bir olay yaşandı. Bir şahıs, karısını uykusunda vahşice öldürdü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının hayata gözlerini yumduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri ise olay yerinden kaçan Mustafa T.'yi evin yakınlarında yakaladı ve gözaltına aldı. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi çalışması için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili araştırmasını devam ettiriyor.
Tostuk 9 saat önce
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