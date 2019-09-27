Nevşehir'de Korkunç Olay: Eşini Uykusunda Vahşice Katletti!

Edinilen bilgilere göre, Göre beldesinde ikamet eden 63 yaşındaki Mustafa T., 59 yaşındaki eşi Melehat T.'yi uykusunda bıçaklayarak öldürdü. Yapılan iddialara göre şizofreni hastası olduğu bilgisine ulaşılan 63 yaşındaki Mustafa T., sabah saatlerinde 05.15 civarında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı eşini karnından ve göğsünden vahşice defalarca bıçakladı ve olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının hayata gözlerini yumduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri ise olay yerinden kaçan Mustafa T.'yi evin yakınlarında yakaladı ve gözaltına aldı. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi çalışması için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili araştırmasını devam ettiriyor.