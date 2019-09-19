O Şehirde Korkutan Deprem!

AFAD tarafından sağlanan verilere göre, bugün saat 14.09 civarında Tuşba ilçesi Yemlice Mahallesi'nde yerin yaklaşık olarak 5 kilometrelik derinliğinde 3.6. şiddetinde bir deprem yaşandı. Kısa süreli panik yaratan deprem sonucunda herhangi bir zarar oluşmadı.