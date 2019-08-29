Oğlunun Boğazını Keserek Öldüren Babaya Müebbet Hapis Talebi!

2018 yılı Ağustos ayında, işten eve gelen Muhammet Can Türker, babası Ruhi Türker ve 50 yaşındaki annesi Nagihan Türker'i kavga ederken gördü. Hemen aralamak için ikilinin arasına giren genç, babasının elindeki bıçağın boğazına saplanması sonucunda ağır yaralı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve bu arada 2 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Yapılan tüm müdahalalere rağmen hayata tutunamayan Muhammet Can Türker hayatını kaybetti. Gözaltında bulunan 55 yaşındaki baba Ruhi Türker ise oğlunu öldürmek suçundan tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında "alt soydan akrabayı öldürmek" suçu sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Ruhi Türker, bir duruşmaya daha çıktı. Tutuklu olan Türker, oğlunu öldürmek gibi hiçbir kastının olmadığını belirterek, ne eşine ne de oğluna karşı bir hamle veya saldırıda bulunmadığını anlattı. Boğuşma yaşandığı esnada bıçağı kaçırırken oğlunun boğazında çizik oluştuğunu söyledi.

Duruşmada mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı ise toplanan deliller ve talihsiz annenin ifadeleriyle birlikte cinayetin olası kasıt altında işlendiğini iddia etti ve müebbet hapis cezası talebinde bulundu. Sanık avukatına savunma için süre tanıyan mahkeme ise, sanık babanın tutukluk halinin devam etmesine karar verdi ve duruşmanın Eylül ayına ertelendiğini açıkladı.