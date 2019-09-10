Öğretmen Derse Sarhoş Girdi!
Hatay İskenderun İlçesinde derse alkollü girdiği iddia edilen bir ilkokul öğretmeni, polis tarafından sınıftan çıkarıldı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce açığa alındı.
Hatay İskender'un ilçesinde, 2019 - 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk gününde hayrete düşüren bir olay yaşandı. Büyük bir heyecanla sınıflarına gelen küçük çocuklar ve aileleri, sınıf içerisine girdiklerinde öğretmenin alkol etkisinde olduğunu ve konuşmakta zorlandığını gördüler.
Durum hemen okul müdürüne bildirildi. Bazı veliler ise 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı. Okula gelen polis ekipleri, alkolün etkisinde olduğu iddia edilmekte olan öğretmeni sınıftan çıkardı. Sınıftan çıkarılırken polis ekiplerine zorluk çıkaran M.T., ardından karakola götürüldü.
Açığa Alındı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü M.T. hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlattı. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için yeni öğretmen atanacağı, soruşturma sonucuna göre de M.T. hakkında işlem yapılacağı bildirildi.
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