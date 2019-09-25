Son Dakika
İstanbul’da özel araçlara sigara denetimi
Manavgat’ta bin 400 yıllık tarihi eser ele geçirildi
31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük iddialarına 3 ayrı dava
İstiklal Caddesi’nde öldürmüştü: Kız kardeşinin mektubu ağlattı
Balık kılçığı hastanelik etti
"Nefret söylemine en fazla maruz kalanlar Müslümanlardır"
Rus yangın söndürme uçağı Be-200ES Antalya’da görücüye çıktı
ATMACA hedefi 12’den vurdu
Rus Sberbank Başkanı: “IMF bitik bir kuruluş”
İklim aktivisti Greta Thunberg’e, Alternatif Nobel Ödülü

Okulda Acı Olay: Rahatsızlanan Öğretmen Hayata Gözlerini Yumdu!

Antalya'da derste rahatsızlanan sınıf öğretmeni Emine Neslihan Ölmez, hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunmayı başaramadı.

Gündem 25.09.2019, 14:37 Billdrt
Okulda Acı Olay: Rahatsızlanan Öğretmen Hayata Gözlerini Yumdu!
banner63

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde yer alan İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Emine Neslihan Ölmez, bugün sabah 11.30 civarında derste rahatsızlandı. Öğrenciler hemen durumu diğer öğretmenlerle paylaşırken, öğretmenlerin bildirisiyle birlikte olay yerine birçok sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan NeslihanÖlmez, ambulansla hastaneye götürüldü. Fakat doktorlar tarafından gösterilen tüm çabalara rağmen hayata tutunmayı başaramadı.

Ölmez'in cansız bedeni, ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. 

Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
İmsak 05:09
Güneş 06:32
Öğle 12:45
İkindi 16:08
Akşam 18:48
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 6 11
2. Athletic Bilbao 5 11
3. Real Madrid 5 11
4. Barcelona 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Sevilla 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Osasuna 5 7
11. Levante 6 7
12. Getafe 5 6
13. Real Valladolid 6 6
14. Valencia 5 5
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@