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Okulda Acı Olay: Rahatsızlanan Öğretmen Hayata Gözlerini Yumdu!
Antalya'da derste rahatsızlanan sınıf öğretmeni Emine Neslihan Ölmez, hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunmayı başaramadı.
Ölmez'in cansız bedeni, ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
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