Okulda Acı Olay: Rahatsızlanan Öğretmen Hayata Gözlerini Yumdu!

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde yer alan İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Emine Neslihan Ölmez, bugün sabah 11.30 civarında derste rahatsızlandı. Öğrenciler hemen durumu diğer öğretmenlerle paylaşırken, öğretmenlerin bildirisiyle birlikte olay yerine birçok sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan NeslihanÖlmez, ambulansla hastaneye götürüldü. Fakat doktorlar tarafından gösterilen tüm çabalara rağmen hayata tutunmayı başaramadı.

Ölmez'in cansız bedeni, ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.